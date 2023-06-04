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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Сарпсборг 08
Тромсе - Сарпсборг 08: обзор матча 04 июня 2023
Тромсе
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
2 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
73'
Н. Вестерлунд
90+3'
М. Траоре
30'
В. Торп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Сарпсборг 08
ГОЛ! 2:1!
М. Траоре
Пас отдал
В. Эрлиен
90'
+3
Замена
Я. Наполеон Ромсаас
️️️️
Я. Пейнтсил
89'
88'
Замена
С. Квиле
️️️️
А. Скиппер
85'
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Э. Вихне
84'
Замена
M. Andersen
️️️️
В. Торп
ГОЛ! 1:1!
Н. Вестерлунд
Пас отдал
М. Траоре
73'
Замена
М. Траоре
️️️️
К. Психе
70'
49'
Желтая карточка
В. Торп
30'
ГОЛ! 0:1!
В. Торп
Замена
S. Thomas
️️️️
Я. Хаугаард
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Сарпсборг 08
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
4-2-2-2
1
Хаугаард
11
Антонсен
6
Гундерсен
28
Психе
23
Вестерлунд
11
Йенссен
5
Опсал
26
Пейнтсил
22
Басси
15
Эрлиен
25
1-1-4-1-4
3
Скиппер
8
Андерсен
22
Бонсу Баа
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
17
Солтведт
10
Лундквист
32
Вихне
4
Утвик
20
Майгаард
34
26
Пейнтсил
8
Ромсаас
8
Ромсаас
26
Пейнтсил
28
Психе
24
Траоре
24
Траоре
28
Психе
1
Хаугаард
12
12
1
Хаугаард
3
Скиппер
17
Квиле
17
Квиле
3
Скиппер
32
Вихне
20
20
32
Вихне
29
Торп
7
7
29
Торп
Остались в запасе
Тромсе
Сарпсборг 08
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
6
Мартин Хейланд
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Тромсе - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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