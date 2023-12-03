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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Сарпсборг 08
Буде-Глимт - Сарпсборг 08: обзор матча 03 декабря 2023
Буде-Глимт
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
2 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
20'
А. Пеллегрино
75'
Н. Цугель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Сарпсборг 08
90'
Замена
М. Хейланд
️️️️
Р. Лундквист
Желтая карточка
О. Капскармо
89'
Замена
Д. Басси
️️️️
А. Пеллегрино
86'
77'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
С. Мартинссон Нгуали
ГОЛ! 2:0!
Н. Цугель
Пас отдал
А. Пеллегрино
75'
Замена
О. Капскармо
️️️️
Ф. Мумбанья
73'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
73'
Замена
Н. Цугель
️️️️
Т. Гулликсен
73'
72'
Замена
К. Опсет
️️️️
Ж. Инге Бергет
Желтая карточка
А. Серенсен
63'
48'
Желтая карточка
А. Скиппер
46'
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Э. Вихне
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Ф. Мумбанья
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
(К)
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
21
Anders Hiim
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
20
Миккель Майгаард
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
22
Даниэл Басси
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Сарпсборг 08
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Лунд
3
Серенсен
38
Амундсен
5
Вембангомо
7
Берг
18
Мое
19
Фет
14
Салтнес
90
Пеллегрино
8
Гулликсен
29
Мумбанья
3-1-2-2-2
1
Хауг
30
Тебо
21
3
Скиппер
32
Вихне
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
23
Сандберг
10
Лундквист
20
Майгаард
14
Бергет
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
8
Гулликсен
11
Цугель
11
Цугель
8
Гулликсен
90
Пеллегрино
22
Басси
22
Басси
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
9
Капскармо
9
Капскармо
29
Мумбанья
10
Лундквист
6
Хейланд
6
Хейланд
10
Лундквист
32
Вихне
20
20
32
Вихне
5
Мартинссон Нгуали
11
Тибблинг
11
Тибблинг
5
Мартинссон Нгуали
14
Бергет
22
Опсет
22
Опсет
14
Бергет
Остались в запасе
Буде-Глимт
Сарпсборг 08
44
Магнус Брендбо
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Остались в запасе
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Буде-Глимт - Сарпсборг 08
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Главный судья:
Marius Grotta, Norway
Стадион:
Аспмюра
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