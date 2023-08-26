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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Тромсе
Сарпсборг 08 - Тромсе: обзор матча 26 августа 2023
Сарпсборг 08
26.08.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
4 : 0
Завершен
Тромсе
10'
М. Майгаард
50'
К. Опсет
77'
С. Скалевик
90+4'
Н. Сандберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Тромсе
ГОЛ! 4:0!
Н. Сандберг
Пас отдал
Х. Мейстер
90'
+4
Желтая карточка
Х. Мейстер
90'
+1
Желтая карточка
A. Casas
82'
ГОЛ! 3:0!
С. Скалевик
Пас отдал
Р. Зехнини
77'
Замена
A. Casas
️️️️
Э. Вихне
75'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
М. Майгаард
75'
72'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
В. Эрлиен
Замена
С. Мартинссон Нгуали
️️️️
Р. Лундквист
71'
Замена
Х. Мейстер
️️️️
В. Торп
71'
Замена
С. Скалевик
️️️️
К. Опсет
62'
59'
Замена
М. Коскела
️️️️
К. Психе
Желтая карточка
S. Christiansen
54'
ГОЛ! 2:0!
К. Опсет
Пас отдал
Н. Сандберг
50'
46'
Замена
F. Winther
️️️️
Й. Хьерте-Даль
46'
Замена
Л. Нордас
️️️️
Я. Наполеон Ромсаас
ГОЛ! 1:0!
М. Майгаард
Пас отдал
Э. Вихне
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сарпсборг 08
12
Jarik Sundling
ВР
4
Arnau Casas
ЦЗ
21
Anders Hiim
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Хауг
4
Утвик
3
Скиппер
8
Андерсен
8
29
Торп
10
Лундквист
23
Сандберг
20
Майгаард
22
Опсет
32
Вихне
3-4-1-2
1
Хаугаард
23
Вестерлунд
28
Психе
11
Антонсен
11
Йенссен
14
Хьерте-Даль
8
Ромсаас
5
Опсал
26
Пейнтсил
5
15
Эрлиен
32
Вихне
4
4
32
Вихне
10
Лундквист
5
Мартинссон Нгуали
5
Мартинссон Нгуали
10
Лундквист
22
Опсет
15
Скалевик
15
Скалевик
22
Опсет
29
Торп
19
Мейстер
19
Мейстер
29
Торп
20
Майгаард
98
Зехнини
98
Зехнини
20
Майгаард
28
Психе
33
Коскела
33
Коскела
28
Психе
14
Хьерте-Даль
6
6
14
Хьерте-Даль
15
Эрлиен
23
Норхейм
23
Норхейм
15
Эрлиен
8
Ромсаас
11
Нордас
11
Нордас
8
Ромсаас
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Тромсе
12
Jarik Sundling
ВР
21
Anders Hiim
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
12
Jarik Sundling
ВР
21
Anders Hiim
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Остались в запасе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Тромсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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