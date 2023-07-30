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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Хаугесунд
Сарпсборг 08 - Хаугесунд: обзор матча 30 июля 2023
Сарпсборг 08
30.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
2 : 1
Завершен
Хаугесунд
52'
В. Торп
78'
Б. Утвик
17'
А. Скиппер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Хаугесунд
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Э. Вихне
90'
Замена
С. Скалевик
️️️️
С. Тибблинг
89'
84'
Замена
А. Паязити
️️️️
Ю. Эскесен
84'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
Б. Лейте
ГОЛ! 2:1!
Б. Утвик
Пас отдал
Й. Солтведт
78'
ГОЛ! 1:1!
В. Торп
Пас отдал
М. Майгаард
52'
Желтая карточка
Й. Андерсен
50'
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Скиппер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
16
Бруну Лейте
ЦФ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сарпсборг 08
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
23
Gustav Mogensen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
2-1-4-1-3
3
Скиппер
4
Утвик
8
Андерсен
17
Солтведт
29
Торп
5
Мартинссон Нгуали
11
Тибблинг
10
Лундквист
34
20
Майгаард
32
Вихне
3-1-3-1-2
1
Селвик
5
21
22
Крузнелл
18
Кригард
2
Теркильдсен
26
Кристенсен
27
Санде
34
Эскесен
29
Диарра
16
Лейте
32
Вихне
20
20
32
Вихне
11
Тибблинг
15
Скалевик
15
Скалевик
11
Тибблинг
34
Эскесен
4
Паязити
4
Паязити
34
Эскесен
16
Лейте
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Лейте
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Хаугесунд
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
23
Gustav Mogensen
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
23
Gustav Mogensen
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Сарпсборг 08 - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Хаугесунд
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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