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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Сарпсборг 08
Мольде - Сарпсборг 08: обзор матча 22 июля 2023
Мольде
22.07.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
5 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
5'
Э. Китолано
16'
Э. Китолано
69'
Э. Китолано
81'
М. Фьортофт Левик
86'
М. Линнес
41'
Р. Лундквист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Сарпсборг 08
ГОЛ! 5:1!
М. Линнес
Пас отдал
М. Фьортофт Левик
86'
85'
Желтая карточка
Э. Вихне
ГОЛ! 4:1!
М. Фьортофт Левик
Пас отдал
К. Эриксен
81'
79'
Замена
С. Скалевик
️️️️
М. Майгаард
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
К. Хауген
77'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Китолано
77'
75'
Замена
М. Хейланд
️️️️
С. Квиле
ГОЛ! 3:1!
Э. Китолано
69'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
Э. Брейвик
68'
Замена
В. Бериша
️️️️
О. Брюнхильдсен
68'
63'
Красная карточка
К. Опсет
Желтая карточка
С. Маннсверк
62'
58'
Замена
Э. Вихне
️️️️
P. Reinhardsen
57'
Замена
В. Торп
️️️️
С. Тибблинг
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Гредем
57'
49'
Желтая карточка
P. Reinhardsen
45'
Желтая карточка
Й. Андерсен
41'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лундквист
Пас отдал
К. Опсет
ГОЛ! 2:0!
Э. Китолано
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
16'
ГОЛ! 1:0!
Э. Китолано
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сарпсборг 08
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Сарпсборг 08
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
29
Виктор Торп
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
3-2-3-2
28
Карлстрем
16
Хансен
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
28
Хауген
25
Линнес
20
Маннсверк
10
Брейвик
17
Китолано
17
Брюнхильдсен
28
Гредем
2-1-4-1-3
17
Квиле
3
Скиппер
8
Андерсен
20
5
Мартинссон Нгуали
11
Тибблинг
17
Солтведт
10
Лундквист
20
Майгаард
22
Опсет
34
28
Хауген
8
Левик
8
Левик
28
Хауген
10
Брейвик
15
Кааса
15
Кааса
10
Брейвик
28
Гредем
16
Эриксен
16
Эриксен
28
Гредем
17
Китолано
23
Эйкрем
23
Эйкрем
17
Китолано
17
Брюнхильдсен
14
Бериша
14
Бериша
17
Брюнхильдсен
17
Квиле
6
Хейланд
6
Хейланд
17
Квиле
11
Тибблинг
29
Торп
29
Торп
11
Тибблинг
20
32
Вихне
32
Вихне
20
20
Майгаард
15
Скалевик
15
Скалевик
20
Майгаард
Остались в запасе
Мольде
Сарпсборг 08
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Остались в запасе
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Мольде - Сарпсборг 08
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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