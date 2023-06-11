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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Викинг
Сарпсборг 08 - Викинг: обзор матча 11 июня 2023
Сарпсборг 08
11.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 3
Завершен
Викинг
86'
М. Майгаард
12'
Х. Танген
47'
Д. Брекало
90+2'
С. Свендсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Викинг
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
С. Свендсен
ГОЛ! 1:2!
М. Майгаард
86'
81'
Желтая карточка
П. Гуннарссон
69'
Замена
В. Веватне
️️️️
Х. Хауген
68'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Н. Д'Агостино
Замена
К. Опсет
️️️️
С. Тибблинг
58'
57'
Замена
П. Язбек
️️️️
Х. Танген
54'
Желтая карточка
Х. Танген
47'
ГОЛ! 0:2!
Д. Брекало
Пас отдал
З. Трипич
Замена
Р. Лундквист
️️️️
С. Квиле
46'
Желтая карточка
С. Мартинссон Нгуали
45'
+1
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Танген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
27
Харальд Танген
АП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Сарпсборг 08
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Патрик Язбек
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
2-1-5-3
3
Скиппер
17
Квиле
8
Андерсен
17
Солтведт
29
Торп
22
Бонсу Баа
11
Тибблинг
5
Мартинссон Нгуали
20
Майгаард
32
Вихне
34
4-4-2
1
Гуннарссон
2
Хауген
4
Брекало
6
Стенснесс
20
Паттинама
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
8
Бьярнасон
10
Трипич
25
Д'Агостино
27
Танген
17
Квиле
10
Лундквист
10
Лундквист
17
Квиле
11
Тибблинг
22
Опсет
22
Опсет
11
Тибблинг
2
Хауген
3
Веватне
3
Веватне
2
Хауген
27
Танген
8
Язбек
8
Язбек
27
Танген
25
Д'Агостино
15
Салвесен
15
Салвесен
25
Д'Агостино
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Викинг
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Арилд Остбю
ВР
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Сарпсборг 08 - Викинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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