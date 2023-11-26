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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Мольде
Сарпсборг 08 - Мольде: обзор матча 26 ноября 2023
Сарпсборг 08
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
1 : 3
Завершен
Мольде
90'
Н. Сандберг
1'
М. Фьортофт Левик
44'
К. Хауген
50'
Н. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Мольде
ГОЛ! 1:3!
Н. Сандберг
Пас отдал
К. Опсет
90'
88'
Желтая карточка
К. Эриксен
Желтая карточка
В. Торп
77'
Желтая карточка
Ф. Тебо
75'
Замена
К. Опсет
️️️️
Ж. Инге Бергет
69'
64'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
В. Бериша
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Э. Вихне
57'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Р. Зехнини
57'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
С. Мартинссон Нгуали
57'
50'
ГОЛ! 0:3!
Н. Эдегор
Пас отдал
К. Хауген
46'
Замена
М. Бьорнбак
️️️️
М. Эллингсен
Желтая карточка
Й. Андерсен
45'
44'
ГОЛ! 0:2!
К. Хауген
Пас отдал
В. Бериша
Желтая карточка
С. Мартинссон Нгуали
42'
38'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
М. Фьортофт Левик
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Фьортофт Левик
Пас отдал
В. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
21
Anders Hiim
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
(К)
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
(К)
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Хауг
21
30
Тебо
4
Утвик
8
Андерсен
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
10
Лундквист
98
Зехнини
14
Бергет
32
Вихне
4-3-1-2
31
Петерсен
8
Левик
6
Эллингсен
19
Хауган
28
Хауген
6
Эдегор
10
Брейвик
17
Китолано
16
Эриксен
14
Бериша
25
5
Мартинссон Нгуали
11
Тибблинг
11
Тибблинг
5
Мартинссон Нгуали
32
Вихне
20
20
32
Вихне
98
Зехнини
23
Сандберг
23
Сандберг
98
Зехнини
14
Бергет
22
Опсет
22
Опсет
14
Бергет
6
Эллингсен
15
Бьорнбак
15
Бьорнбак
6
Эллингсен
8
Левик
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
8
Левик
14
Бериша
23
Эйкрем
23
Эйкрем
14
Бериша
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Мольде
3
Антон Скиппер
ЦЗ
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
31
Андреас Миклебуст
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
31
Андреас Миклебуст
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Сарпсборг 08 - Мольде
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Главный судья:
Mohammad Usman Aslam, Norway
Стадион:
Sarpsborg Stadion, Sarpsborg
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