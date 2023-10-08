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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Русенборг
Сарпсборг 08 - Русенборг: обзор матча 08 октября 2023
Сарпсборг 08
08.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
5 : 2
Завершен
Русенборг
40'
Р. Лундквист
58'
Ж. Инге Бергет
76'
Р. Лундквист (П)
80'
Ж. Инге Бергет
87'
Ж. Инге Бергет
49'
Э. Фредериксен
62'
О. Кристиан Саэтер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Русенборг
Желтая карточка
Р. Зехнини
90'
+2
90'
Желтая карточка
Э. Фредериксен
Замена
К. Опсет
️️️️
Ж. Инге Бергет
90'
ГОЛ! 5:2!
Ж. Инге Бергет
Пас отдал
Р. Зехнини
87'
81'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
ГОЛ! 4:2!
Ж. Инге Бергет
Пас отдал
Э. Вихне
80'
Замена
С. Мартинссон Нгуали
️️️️
С. Тибблинг
78'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. Лундквист
76'
72'
Замена
Л. Корник
️️️️
О. Кристиан Саэтер
Замена
Р. Зехнини
️️️️
S. Christiansen
72'
Замена
A. Hiim
️️️️
М. Майгаард
72'
62'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
О. Кристиан Саэтер
ГОЛ! 2:1!
Ж. Инге Бергет
Пас отдал
С. Тибблинг
58'
49'
ГОЛ! 1:1!
Э. Фредериксен
Пас отдал
А. Андерссон
ГОЛ! 1:0!
Р. Лундквист
Пас отдал
М. Майгаард
40'
Желтая карточка
Й. Андерсен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Сарпсборг 08
4
Arnau Casas
ЦЗ
21
Anders Hiim
ЦЗ
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Русенборг
46
Simen Havig
ВР
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
44
Magnus Holte
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Хауг
4
Утвик
30
Тебо
8
Андерсен
11
Тибблинг
29
Торп
8
10
Лундквист
32
Вихне
14
Бергет
20
Майгаард
4-1-3-1-1
12
Тангвик
18
Андерссон
5
24
19
Перейра
10
Селнаэс
10
Торвальдссон
22
Фредериксен
6
Вяяняйнен
41
Нипан
90
Саэтер
20
Майгаард
21
21
20
Майгаард
11
Тибблинг
5
Мартинссон Нгуали
5
Мартинссон Нгуали
11
Тибблинг
8
98
Зехнини
98
Зехнини
8
14
Бергет
22
Опсет
22
Опсет
14
Бергет
90
Саэтер
2
Корник
2
Корник
90
Саэтер
10
Торвальдссон
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
10
Торвальдссон
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Русенборг
4
Arnau Casas
ЦЗ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
46
Simen Havig
ВР
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
4
Arnau Casas
ЦЗ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Остались в запасе
46
Simen Havig
ВР
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Сарпсборг 08 - Русенборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
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