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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Сарпсборг 08
ХамКам - Сарпсборг 08: обзор матча 24 сентября 2023
ХамКам
24.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
1 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
50'
М. Мава
17'
В. Торп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Сарпсборг 08
89'
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Э. Вихне
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
T. Andre Soras
85'
Замена
А. Мелгалвис
️️️️
В. Конгсро
77'
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
М. Бьерло
76'
76'
Замена
С. Мартинссон Нгуали
️️️️
Р. Лундквист
69'
Замена
К. Опсет
️️️️
Ж. Инге Бергет
69'
Замена
A. Hiim
️️️️
S. Christiansen
Замена
Х. Удаль
️️️️
М. Мава
68'
Желтая карточка
П. Александер Киркеволд
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Мава
Пас отдал
Й. Гаммельбю
50'
Замена
K. Onsrud
️️️️
O. Kjærgaard
46'
44'
Красная карточка
Н. Сандберг
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Торп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
21
Anders Hiim
ЦЗ
4
Arnau Casas
ЦЗ
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
4-4-2
12
Сандберг
18
Конгсро
25
Бьярнасон
6
Норхейм
19
Гаммельбю
8
70
Бьерло
4
Опсал
27
14
Мава
16
Киркеволд
2-1-2-2-3
1
Хауг
30
Тебо
4
Утвик
8
Андерсен
8
29
Торп
23
Сандберг
10
Лундквист
32
Вихне
14
Бергет
20
Майгаард
70
Бьерло
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
70
Бьерло
8
7
7
8
18
Конгсро
33
Мелгалвис
33
Мелгалвис
18
Конгсро
27
28
Энкеруд
28
Энкеруд
27
14
Мава
19
Удаль
19
Удаль
14
Мава
8
21
21
8
10
Лундквист
5
Мартинссон Нгуали
5
Мартинссон Нгуали
10
Лундквист
32
Вихне
20
20
32
Вихне
14
Бергет
22
Опсет
22
Опсет
14
Бергет
Остались в запасе
ХамКам
Сарпсборг 08
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Вильям Куртович
ОП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
3
Антон Скиппер
ЦЗ
4
Arnau Casas
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Вильям Куртович
ОП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
4
Arnau Casas
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча ХамКам - Сарпсборг 08
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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ХамКам
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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