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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Сарпсборг 08
Бранн - Сарпсборг 08: обзор матча 03 сентября 2023
Бранн
03.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
1 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
67'
Ф. Берстинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Сарпсборг 08
Замена
Ф. Кнудсен
️️️️
Ф. Майре
90'
Желтая карточка
Д. Сери
84'
Желтая карточка
Ф. Майре
83'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
79'
79'
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
С. Мартинссон Нгуали
79'
Замена
К. Опсет
️️️️
Э. Вихне
76'
Желтая карточка
Р. Зехнини
70'
Замена
M. Odegaard
️️️️
Р. Лундквист
Замена
М. Санде
️️️️
Н. Кастро
70'
67'
Желтая карточка
Р. Лундквист
67'
Вторая желтая
А. Скиппер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Берстинг
67'
58'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
М. Майгаард
58'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Н. Сандберг
Пенальти не реализован!
Б. Финне
51'
Замена
У. Матисен
️️️️
С. Эрик Картум
46'
42'
Желтая карточка
А. Скиппер
Желтая карточка
Б. Финне
36'
Желтая карточка
Ф. Берстинг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
15
Джонас Торсвик
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Jarik Sundling
ВР
21
Anders Hiim
ЦЗ
20
Peter Reinhardsen
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Дюнгеланд
12
5
Сери
23
Педерсен
6
Нильсен
17
Солтведт
7
Майре
19
Картум
10
Берстинг
9
Кастро
11
Финне
2-1-3-2-2
1
Хауг
4
Утвик
3
Скиппер
8
Андерсен
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
8
23
Сандберг
10
Лундквист
20
Майгаард
32
Вихне
9
Кастро
27
Санде
27
Санде
9
Кастро
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
19
Картум
14
Матисен
14
Матисен
19
Картум
7
Майре
3
Кнудсен
3
Кнудсен
7
Майре
23
Сандберг
11
Тибблинг
11
Тибблинг
23
Сандберг
5
Мартинссон Нгуали
14
Бергет
14
Бергет
5
Мартинссон Нгуали
32
Вихне
22
Опсет
22
Опсет
32
Вихне
20
Майгаард
98
Зехнини
98
Зехнини
20
Майгаард
10
Лундквист
5
5
10
Лундквист
Остались в запасе
Бранн
Сарпсборг 08
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
12
Jarik Sundling
ВР
21
Anders Hiim
ЦЗ
20
Peter Reinhardsen
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
12
Jarik Sundling
ВР
21
Anders Hiim
ЦЗ
20
Peter Reinhardsen
ЦП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Бранн - Сарпсборг 08
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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