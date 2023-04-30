Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Сарпсборг 08
Хаугесунд - Сарпсборг 08: обзор матча 30 апреля 2023
Хаугесунд
30.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
0 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Сарпсборг 08
Замена
С. Тунекти
️️️️
М. Санде
86'
72'
Замена
М. Хейланд
️️️️
Э. Вихне
Замена
А. Паязити
️️️️
V. Solheim
68'
Желтая карточка
S. Reese
67'
64'
Замена
К. Опсет
️️️️
С. Тибблинг
Замена
Б. Нжие
️️️️
С. Лизет
60'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
С. Ибрахим Диарра
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Симон Тибблинг
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
8
Йеппе Андерсен
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
16
Бруну Лейте
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Сарпсборг 08
6
Мартин Хейланд
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
3-4-3
1
Селвик
22
Крузнелл
5
21
2
Теркильдсен
18
27
Санде
26
Кристенсен
29
Диарра
23
Лизет
12
1-4-1-5
3
Скиппер
11
Тибблинг
22
Бонсу Баа
29
Торп
17
Солтведт
10
Лундквист
20
Майгаард
87
32
Вихне
4
Утвик
8
Андерсен
29
Диарра
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
29
Диарра
18
4
Паязити
4
Паязити
18
23
Лизет
10
Нжие
10
Нжие
23
Лизет
27
Санде
17
Тунекти
17
Тунекти
27
Санде
32
Вихне
6
Хейланд
6
Хейланд
32
Вихне
11
Тибблинг
22
Опсет
22
Опсет
11
Тибблинг
Остались в запасе
Хаугесунд
Сарпсборг 08
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
16
Бруну Лейте
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
8
Sander Christiansen
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
16
Бруну Лейте
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
8
Sander Christiansen
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Хаугесунд - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
Все
Хаугесунд
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+