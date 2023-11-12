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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Сарпсборг 08
Викинг - Сарпсборг 08: обзор матча 12 ноября 2023
Викинг
12.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
2 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
56'
S. Adegbenro
72'
S. Adegbenro
15'
Р. Зехнини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Сарпсборг 08
87'
Замена
М. Хейланд
️️️️
В. Торп
Замена
Х. Танген
️️️️
М. Сольбаккен
84'
Замена
Х. Хауген
️️️️
S. Adegbenro
84'
83'
Желтая карточка
М. Майгаард
ГОЛ! 2:1!
S. Adegbenro
Пас отдал
Я. де Ланлай
72'
70'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Н. Сандберг
65'
Замена
A. Hiim
️️️️
S. Christiansen
65'
Замена
К. Опсет
️️️️
Р. Зехнини
ГОЛ! 1:1!
S. Adegbenro
Пас отдал
С. Свендсен
56'
Замена
С. Свендсен
️️️️
Л. Салвесен
46'
Замена
П. Язбек
️️️️
Д. Белл
46'
44'
Желтая карточка
Р. Зехнини
Желтая карточка
Д. Белл
43'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Зехнини
Пас отдал
Э. Вихне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
10
Златко Трипич
(К)
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
(К)
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Патрик Язбек
ЦП
27
Харальд Танген
АП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
43
Jesper Fiksdal
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
21
Anders Hiim
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
4-1-3-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
44
Диоп
3
Веватне
18
Бьорсхол
8
Белл
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
10
Трипич
15
Салвесен
24
2-1-2-2-3
1
Хауг
4
Утвик
30
Тебо
8
Андерсен
8
29
Торп
23
Сандберг
10
Лундквист
98
Зехнини
32
Вихне
20
Майгаард
24
2
Хауген
2
Хауген
24
8
Белл
8
Язбек
8
Язбек
8
Белл
7
Сольбаккен
27
Танген
27
Танген
7
Сольбаккен
15
Салвесен
7
Свендсен
7
Свендсен
15
Салвесен
8
21
21
8
29
Торп
6
Хейланд
6
Хейланд
29
Торп
23
Сандберг
11
Тибблинг
11
Тибблинг
23
Сандберг
98
Зехнини
22
Опсет
22
Опсет
98
Зехнини
Остались в запасе
Викинг
Сарпсборг 08
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
43
Jesper Fiksdal
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Peter Reinhardsen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
43
Jesper Fiksdal
ЦФ
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Peter Reinhardsen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Викинг - Сарпсборг 08
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Главный судья:
Кристоффер Хагенес
Стадион:
SR-Bank Arena, Stavanger
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