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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
Сарпсборг 08 - Стремсгодсет: обзор матча 12 августа 2023
Сарпсборг 08
12.08.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 2
Завершен
Стремсгодсет
12'
К. Опсет
63'
Г. Штенгель (П)
84'
Э. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
84'
ГОЛ! 1:2!
Э. Андерсен
Пас отдал
Г. Штенгель
Замена
Н. Сандберг
️️️️
М. Майгаард
66'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
К. Опсет
66'
64'
Замена
J. Ekeland
️️️️
О. Энерсен
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Штенгель
55'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
А. Лейфссон
ГОЛ! 1:0!
К. Опсет
Пас отдал
М. Майгаард
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
4
Arnau Casas
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
29
Виктор Торп
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
77
Маркус Менерт
ПВ
Главный тренер
Йорген Иснес
Сарпсборг 08
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
11
Jostein Ekeland
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
3-1-3-1-3
3
Скиппер
4
Утвик
4
8
Андерсен
17
Солтведт
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
10
Лундквист
20
Майгаард
87
22
Опсет
3-2-2-3
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
19
Лейфссон
5
Сермо
4
Грегор
8
Красники
10
Штенгель
77
Менерт
18
Стеневик
14
Энерсен
20
Майгаард
23
Сандберг
23
Сандберг
20
Майгаард
22
Опсет
98
Зехнини
98
Зехнини
22
Опсет
14
Энерсен
11
11
14
Энерсен
19
Лейфссон
23
Андерсен
23
Андерсен
19
Лейфссон
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Стремсгодсет
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Главный тренер
Йорген Иснес
Остались в запасе
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Йорген Иснес
Статистика матча Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Стремсгодсет
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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