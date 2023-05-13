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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Бранн
Сарпсборг 08 - Бранн: обзор матча 13 мая 2023
Сарпсборг 08
13.05.2023, суббота, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
2 : 1
Завершен
Бранн
22'
М. Майгаард
39'
В. Торп
79'
Б. Финне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Бранн
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Р. Лундквист
89'
Желтая карточка
Б. Утвик
87'
79'
ГОЛ! 2:1!
Б. Финне
Замена
М. Хейланд
️️️️
А. Скиппер
79'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Й. Андерсен
79'
74'
Замена
Ф. Кнудсен
️️️️
Д. Меллер Вольфе
74'
Замена
I. Hjorteseth
️️️️
О. Бломберг
Замена
К. Опсет
️️️️
С. Мартинссон Нгуали
61'
46'
Замена
Н. Йенсен Вассберг
️️️️
С. Хельтне Нильсен
ГОЛ! 2:0!
В. Торп
Пас отдал
Р. Лундквист
39'
Желтая карточка
М. Майгаард
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Майгаард
Пас отдал
Й. Солтведт
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
8
Йеппе Андерсен
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Бранн
5
Джафет Сери
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Сарпсборг 08
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Бранн
13
Rasmus Holten
ЦЗ
16
David Tufekcic
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
1-4-1-5
3
Скиппер
17
Солтведт
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
22
Бонсу Баа
10
Лундквист
20
Майгаард
87
4
Утвик
8
Андерсен
32
Вихне
2-1-1-1-5
5
Сери
12
6
Нильсен
7
Майре
10
Берстинг
24
Кристиансен
11
Бломберг
11
Финне
20
Расмуссен
1
Дюнгеланд
3
Скиппер
6
Хейланд
6
Хейланд
3
Скиппер
10
Лундквист
11
Тибблинг
11
Тибблинг
10
Лундквист
8
Андерсен
15
Скалевик
15
Скалевик
8
Андерсен
5
Мартинссон Нгуали
22
Опсет
22
Опсет
5
Мартинссон Нгуали
3
Вольфе
3
Кнудсен
3
Кнудсен
3
Вольфе
6
Нильсен
25
Йенсен Вассберг
25
Йенсен Вассберг
6
Нильсен
11
Бломберг
31
31
11
Бломберг
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Бранн
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
7
Martin Andersen
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
13
Rasmus Holten
ЦЗ
16
David Tufekcic
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
7
Martin Andersen
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Остались в запасе
13
Rasmus Holten
ЦЗ
16
David Tufekcic
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Сарпсборг 08 - Бранн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Бранн
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