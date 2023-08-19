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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Сарпсборг 08
Одд - Сарпсборг 08: обзор матча 19 августа 2023
Одд
19.08.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
0 : 3
Завершен
Сарпсборг 08
38'
М. Майгаард
53'
М. Майгаард
90+2'
Х. Мейстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Сарпсборг 08
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Х. Мейстер
Пас отдал
С. Мартинссон Нгуали
Желтая карточка
С. Хаген
88'
86'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Р. Лундквист
86'
Замена
Х. Мейстер
️️️️
В. Торп
84'
Желтая карточка
Р. Лундквист
77'
Замена
С. Мартинссон Нгуали
️️️️
К. Опсет
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
T. Rekdal
76'
Желтая карточка
Э. Рууд
60'
58'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Н. Сандберг
58'
Замена
M. Odegaard
️️️️
А. Скиппер
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Майгаард
Пас отдал
Р. Лундквист
Замена
Ф. Реннинген Йоргенсен
️️️️
O. Erik Midtskogen
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Майгаард
Пас отдал
Э. Вихне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сарпсборг 08
12
Jarik Sundling
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
Сарпсборг 08
4
Arnau Casas
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Бротвейт
21
Хаген
33
Томаш
2
Рууд
3
Баккей
26
Гьенгор
20
24
Овусу
19
Ингебригтсен
21
9
2-1-2-2-3
12
4
Утвик
3
Скиппер
8
Андерсен
29
Торп
17
Солтведт
23
Сандберг
10
Лундквист
20
Майгаард
32
Вихне
22
Опсет
9
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
9
20
11
Тевелде
11
Тевелде
20
22
Опсет
5
Мартинссон Нгуали
5
Мартинссон Нгуали
22
Опсет
3
Скиппер
5
5
3
Скиппер
10
Лундквист
15
Скалевик
15
Скалевик
10
Лундквист
29
Торп
19
Мейстер
19
Мейстер
29
Торп
23
Сандберг
98
Зехнини
98
Зехнини
23
Сандберг
Остались в запасе
Одд
Сарпсборг 08
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
4
Arnau Casas
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
Остались в запасе
4
Arnau Casas
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Одд - Сарпсборг 08
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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Одд
Сарпсборг 08
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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