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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Сарпсборг 08
Русенборг - Сарпсборг 08: обзор матча 25 июня 2023
Русенборг
25.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
0 : 3
Завершен
Сарпсборг 08
22'
М. Майгаард
24'
Э. Вихне
45+3'
К. Опсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Сарпсборг 08
81'
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Э. Вихне
80'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
К. Опсет
Замена
М. Бьерло
️️️️
О. Скарсем
72'
64'
Замена
С. Мартинссон Нгуали
️️️️
А. Скиппер
64'
Замена
С. Квиле
️️️️
В. Торп
Замена
К. Мани Ингасон
️️️️
Д. Нельсон
59'
Замена
О. Кристиан Саэтер
️️️️
O. Aga
46'
Замена
С. Нипан
️️️️
П. Скьельбред
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
К. Опсет
Желтая карточка
U. Jenssen
45'
+2
24'
ГОЛ! 0:2!
Э. Вихне
Пас отдал
Р. Лундквист
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Майгаард
Пас отдал
Й. Андерсен
6'
Желтая карточка
Э. Вихне
Желтая карточка
П. Скьельбред
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
2
Лео Корник
ПВ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
Сарпсборг 08
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
2-5-1-2
1
Хансен
29
Рейтан
5
20
Тагсет
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
5
Скьельбред
7
Хенриксен
26
Нельсон
29
19
Хольс
2-1-3-1-4
4
Утвик
3
Скиппер
8
Андерсен
29
Торп
22
Бонсу Баа
17
Солтведт
10
Лундквист
32
Вихне
20
Майгаард
22
Опсет
34
77
Скарсем
70
Бьерло
70
Бьерло
77
Скарсем
5
Скьельбред
41
Нипан
41
Нипан
5
Скьельбред
29
90
Саэтер
90
Саэтер
29
26
Нельсон
10
Ингасон
10
Ингасон
26
Нельсон
29
Торп
17
Квиле
17
Квиле
29
Торп
32
Вихне
20
20
32
Вихне
22
Опсет
11
Тибблинг
11
Тибблинг
22
Опсет
3
Скиппер
5
Мартинссон Нгуали
5
Мартинссон Нгуали
3
Скиппер
Остались в запасе
Русенборг
Сарпсборг 08
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
2
Лео Корник
ПВ
6
Мартин Хейланд
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
2
Лео Корник
ПВ
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Русенборг - Сарпсборг 08
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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