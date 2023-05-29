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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Олесунн
Сарпсборг 08 - Олесунн: обзор матча 29 мая 2023
Сарпсборг 08
29.05.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
3 : 1
Завершен
Олесунн
36'
Й. Солтведт
69'
Б. Утвик
39'
И. Атанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Олесунн
Желтая карточка
С. Скалевик
90'
Замена
M. Andersen
️️️️
М. Майгаард
88'
86'
Замена
T. Akino Murray
️️️️
Й. Китолано
Замена
М. Хейланд
️️️️
Р. Лундквист
80'
78'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
И. Атанга
Замена
В. Торп
️️️️
Й. Андерсен
70'
Замена
К. Опсет
️️️️
С. Тибблинг
70'
ГОЛ! 2:1!
Б. Утвик
Пас отдал
Й. Солтведт
69'
67'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
K. Jakobsen
58'
Желтая карточка
Д. Феллман
39'
ГОЛ! 1:1!
И. Атанга
Пас отдал
Э. Сегберг
ГОЛ! 1:0!
Й. Солтведт
Пас отдал
С. Тибблинг
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ПЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Сарпсборг 08
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
1-1-4-1-4
3
Скиппер
8
Андерсен
17
Солтведт
22
Бонсу Баа
5
Мартинссон Нгуали
11
Тибблинг
10
Лундквист
32
Вихне
34
4
Утвик
20
Майгаард
3-1-1-5
1
Грютебуст
3
Мунксгор
24
Кольскоген
25
Китолано
23
Сегберг
28
Диоп
5
Феллман
20
Атанга
20
Эбийе
7
30
Андерсен
10
Лундквист
6
Хейланд
6
Хейланд
10
Лундквист
8
Андерсен
29
Торп
29
Торп
8
Андерсен
11
Тибблинг
22
Опсет
22
Опсет
11
Тибблинг
20
Майгаард
7
7
20
Майгаард
25
Китолано
2
2
25
Китолано
20
Атанга
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
20
Атанга
7
8
8
7
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Олесунн
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Michael Lansing
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Олесунн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
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Сарпсборг 08
Олесунн
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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