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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - ХамКам
Сарпсборг 08 - ХамКам: обзор матча 16 июля 2023
Сарпсборг 08
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
2 : 3
Завершен
ХамКам
16'
С. Мартинссон Нгуали
24'
Р. Лундквист
8'
Х. Удаль (П)
36'
Й. Норхейм
38'
K. Onsrud
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - ХамКам
Замена
С. Скалевик
️️️️
Б. Утвик
76'
73'
Желтая карточка
П. Александер Киркеволд
68'
Замена
O. Kjærgaard
️️️️
Х. Удаль
Замена
К. Опсет
️️️️
С. Тибблинг
64'
38'
ГОЛ! 2:3!
K. Onsrud
Пас отдал
Х. Удаль
36'
ГОЛ! 2:2!
Й. Норхейм
ГОЛ! 2:1!
Р. Лундквист
Пас отдал
В. Торп
24'
ГОЛ! 1:1!
С. Мартинссон Нгуали
Пас отдал
Р. Лундквист
16'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Удаль
Желтая карточка
A. Kristiansen
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
27
Tore Andre Soras
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Сарпсборг 08
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
2-1-4-1-3
4
Утвик
3
Скиппер
8
Андерсен
17
Солтведт
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
11
Тибблинг
10
Лундквист
32
Вихне
20
Майгаард
34
3-2-3-2
1
19
Гаммельбю
6
Норхейм
18
Конгсро
23
Сьелстад
22
Эрнандес-Фостер
27
7
4
Опсал
16
Киркеволд
19
Удаль
4
Утвик
15
Скалевик
15
Скалевик
4
Утвик
11
Тибблинг
22
Опсет
22
Опсет
11
Тибблинг
19
Удаль
8
8
19
Удаль
Остались в запасе
Сарпсборг 08
ХамКам
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
Остались в запасе
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - ХамКам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
ХамКам
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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