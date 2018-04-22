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Аньелло Висково
Статистика
Аньелло Висково - статистика
Завершил карьеру
21 июня 1999 (27)
#33 | Вратарь
190 см
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кротоне
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 2
22.04.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 0
14.04.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1 : 0
08.04.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
4 : 1
04.04.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2 : 0
31.03.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кротоне
0 : 2
18.03.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
4 : 1
11.03.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
2 : 3
25.02.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
1 : 1
10.02.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0 : 3
21.01.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1 : 0
06.01.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кротоне
0 : 1
29.12.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4 : 0
23.12.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2 : 1
10.12.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0 : 3
04.12.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
3 : 0
26.11.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0 : 1
19.11.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
2 : 3
04.11.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
2 : 1
29.10.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1 : 0
25.10.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
5 : 0
21.10.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
2 : 2
15.10.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1 : 1
01.10.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
2 : 0
24.09.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
5 : 1
20.09.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
0 : 2
16.09.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
10.09.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0 : 0
27.08.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кротоне
0 : 3
20.08.2017
Милан
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