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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кротоне
Кальяри - Кротоне: обзор матча 10 сентября 2017
Кальяри
10.09.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Кротоне
33'
М. Сау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кротоне
53'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Желтая карточка
С. Падоин
45'
+1
Желтая карточка
Л. Чигарини
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Сау
Пас отдал
Ж. Педро
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
9
Сими
ЦФ
3-4-3
22
Краньо
4
Писакане
3
Андреолли
19
Капуано
19
Падоин
23
Барелла
27
Дессена
8
Чигарини
25
Сау
9
Жоао Педро
30
Паволетти
3-4-3
21
Кордас
31
Сампиризи
11
Чеккерини
6
Кабрера
45
Мандрагора
51
Барберис
7
Роден
87
Мартелла
29
Тротта
17
Будимир
8
Стоян
Остались в запасе
Кальяри
Кротоне
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Кальяри - Кротоне
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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