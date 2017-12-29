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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Наполи
Кротоне - Наполи: обзор матча 29 декабря 2017
Кротоне
29.12.2017, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
17'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Наполи
51'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
39'
30'
Желтая карточка
Жоржиньо
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Аллан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
3-4-3
21
Кордас
56
Шимич
11
Чеккерини
19
Фараони
87
Мартелла
45
Мандрагора
7
Роден
51
Барберис
8
Стоян
29
Тротта
17
Будимир
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
11
Маджо
3
Кулибали
39
Альбиоль
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Кротоне
Наполи
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кротоне - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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