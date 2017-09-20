Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кротоне
Аталанта - Кротоне: обзор матча 20 сентября 2017
Аталанта
20.09.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
5 : 1
Завершен
Кротоне
5'
А. Петанья
25'
М. Кальдара
38'
Й. Иличич
63'
А. Гомес
74'
А. Гомес (П)
70'
М. Тумминелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кротоне
ГОЛ с пенальти! 5:1!
А. Гомес
74'
70'
ГОЛ! 4:1!
М. Тумминелло
ГОЛ! 4:0!
А. Гомес
Пас отдал
Й. Иличич
63'
45'
+2
Желтая карточка
А. Айети
ГОЛ! 3:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Х. Хатебур
38'
ГОЛ! 2:0!
М. Кальдара
Пас отдал
А. Петанья
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Петанья
Пас отдал
Й. Иличич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Сими
ЦФ
3-2-2-3
1
Бериша
23
Кальдара
33
Хатебур
5
Масиелло
8
Госенс
2
Толой
4
Кристанте
8
Фройлер
37
Петанья
10
Гомес
72
Иличич
3-2-4-1
21
Кордас
15
Айети
31
Сампиризи
6
Кабрера
20
Павлович
11
Чеккерини
22
Иско
51
Барберис
7
Роден
24
Тонев
32
Тумминелло
Остались в запасе
Аталанта
Кротоне
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Аталанта - Кротоне
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Кротоне
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+