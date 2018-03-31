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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кротоне
Фиорентина - Кротоне: обзор матча 31 марта 2018
Фиорентина
31.03.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Кротоне
3'
Д. Симеоне
62'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кротоне
Желтая карточка
М. Оливера
78'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Р. Сапонара
62'
57'
Вторая желтая
М. Капуано
49'
Желтая карточка
М. Капуано
Желтая карточка
Ж. Верету
43'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
32'
Желтая карточка
С. Кристофоро
30'
18'
Желтая карточка
А. Стоян
18'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
16'
Желтая карточка
Ф. Риччи
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
9
Сими
ЦФ
4-3-2-1
57
Спортиелло
2
Пеццелла
14
Уго
15
Оливера
16
Лорини
41
Кристофоро
17
Верету
9
Эйссерик
14
Кьеза
17
Сапонара
18
Симеоне
3-5-2
21
Кордас
19
Фараони
11
Чеккерини
19
Капуано
51
Барберис
50
Бенали
45
Мандрагора
87
Мартелла
11
Риччи
29
Тротта
8
Стоян
Остались в запасе
Фиорентина
Кротоне
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Фиорентина - Кротоне
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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