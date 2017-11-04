Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кротоне
Болонья - Кротоне: обзор матча 04 ноября 2017
Болонья
04.11.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 3
Завершен
Кротоне
38'
С. Верди
45+1'
С. Верди
42'
А. Будимир
68'
М. Тротта (П)
70'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кротоне
Желтая карточка
Д. Гонсалес
84'
70'
ГОЛ! 2:3!
А. Будимир
68'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Тротта
Желтая карточка
Э. Крафт
67'
59'
Желтая карточка
Ш. Шимич
48'
Желтая карточка
А. Будимир
ГОЛ! 2:1!
С. Верди
45'
+1
44'
Желтая карточка
М. Сампиризи
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Будимир
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
4-3-2-1
1
Да Кошта
25
Масина
21
Гонсалес
22
Хеландер
17
Крафт
30
Донса
15
Поли
12
Крисетиг
29
Ди Франческо
90
Верди
8
Паласио
4-2-4
21
Кордас
11
Чеккерини
56
Шимич
31
Сампиризи
20
Павлович
45
Мандрагора
51
Барберис
7
Налини
8
Стоян
17
Будимир
29
Тротта
Остались в запасе
Болонья
Кротоне
1
Федерико Равалья
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Болонья - Кротоне
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Болонья
Кротоне
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+