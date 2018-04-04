Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кротоне
Торино - Кротоне: обзор матча 04 апреля 2018
Торино
04.04.2018, среда, 19:30
Италия. Серия А, 27 тур
4 : 1
Завершен
Кротоне
16'
А. Белотти
20'
Я. Фальке
36'
А. Белотти
68'
А. Белотти
90'
Д. Фараони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кротоне
90'
ГОЛ! 4:1!
Д. Фараони
Пас отдал
М. Тумминелло
ГОЛ! 4:0!
А. Белотти
Пас отдал
Я. Фальке
68'
Желтая карточка
Т. Ринкон
67'
36'
Желтая карточка
Д. Фараони
ГОЛ! 3:0!
А. Белотти
Пас отдал
А. Льяич
36'
ГОЛ! 2:0!
Я. Фальке
Пас отдал
Д. Базелли
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
3-2-2-2-1
46
Сиригу
14
Ансальди
8
Бурдиссо
33
Бонифази
24
Моретти
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
33
Базелли
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
3-2-3-2
21
Кордас
15
Айети
20
Павлович
11
Чеккерини
19
Фараони
31
Сампиризи
7
Роден
51
Барберис
50
Бенали
9
Сими
29
Тротта
Остались в запасе
Торино
Кротоне
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Торино - Кротоне
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Кротоне
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+