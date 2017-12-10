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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кротоне
Сассуоло - Кротоне: обзор матча 10 декабря 2017
Сассуоло
10.12.2017, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Кротоне
49'
Э. Гольданига
61'
М. Политано
66'
Ф. Ачерби (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кротоне
90'
+3
Желтая карточка
А. Ромеро
Желтая карточка
С. Миссироли
72'
66'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Ачерби
ГОЛ! 2:0!
М. Политано
Пас отдал
Д. Берарди
61'
50'
Желтая карточка
А. Айети
ГОЛ! 1:0!
Э. Гольданига
Пас отдал
М. Политано
49'
Желтая карточка
Д. Берарди
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-2-2-1
47
Консильи
18
Гольданига
15
Ачерби
13
Пелузо
14
Лирола
36
Маццителли
6
Миссироли
94
Берарди
21
Политано
11
Фальчинелли
3-5-2
21
Кордас
11
Чеккерини
15
Айети
31
Сампиризи
51
Барберис
87
Мартелла
7
Роден
24
Тонев
45
Мандрагора
8
Стоян
17
Будимир
Остались в запасе
Сассуоло
Кротоне
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Сассуоло - Кротоне
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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