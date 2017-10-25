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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кротоне
Рома - Кротоне: обзор матча 25 октября 2017
Рома
25.10.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Кротоне
10'
Д. Перотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кротоне
71'
Желтая карточка
А. Будимир
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Перотти
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Сими
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Алиссон
15
Морено
11
Коларов
17
Фасио
2
Карсдорп
25
Гоналон
44
Наингголан
8
Жерсон
7
Ундер
8
Перотти
10
Джеко
4-3-2
21
Кордас
20
Павлович
11
Чеккерини
31
Сампиризи
56
Шимич
45
Мандрагора
51
Барберис
7
Роден
17
Будимир
7
Налини
Остались в запасе
Рома
Кротоне
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Сими
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Сими
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Рома - Кротоне
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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