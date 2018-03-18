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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Рома
Кротоне - Рома: обзор матча 18 марта 2018
Кротоне
18.03.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Рома
39'
С. Эль-Шаарави
75'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Рома
75'
ГОЛ! 0:2!
Р. Наингголан
Пас отдал
А. Флоренци
39'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
А. Коларов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Рома
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
9
Сими
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-4-3
21
Кордас
11
Чеккерини
19
Капуано
19
Фараони
11
Риччи
45
Мандрагора
87
Мартелла
50
Бенали
7
Налини
8
Стоян
29
Тротта
3-1-3-2-1
1
Алиссон
15
Жуан
11
Коларов
17
Фасио
25
Гоналон
44
Наингголан
8
Жерсон
33
Перес
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Кротоне
Рома
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
9
Сими
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кротоне - Рома
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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