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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кротоне
Милан - Кротоне: обзор матча 06 января 2018
Милан
06.01.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Кротоне
54'
Л. Бонуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кротоне
Желтая карточка
Н. Калинич
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Б. Мартелла
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонуччи
54'
Желтая карточка
Л. Билья
45'
20'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Милан
22
Габриэл
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
4-4-1-1
1
Доннарумма
13
Родригес
19
Бонуччи
26
Романьоли
2
Калабрия
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
19
Кессье
6
Билья
10
Сусо
10
Кутроне
3-4-3
21
Кордас
11
Чеккерини
15
Айети
31
Сампиризи
87
Мартелла
7
Роден
51
Барберис
45
Мандрагора
29
Тротта
17
Будимир
8
Стоян
Остались в запасе
Милан
Кротоне
22
Габриэл
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Милан - Кротоне
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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