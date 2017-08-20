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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Милан
Кротоне - Милан: обзор матча 20 августа 2017
Кротоне
20.08.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 3
Завершен
Милан
6'
Ф. Кессье (П)
18'
П. Кутроне
24'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Милан
Желтая карточка
Н. Дюсенн
90'
78'
Замена
Х. Маури
️️️️
М. Локателли
Замена
М. Иско
️️️️
А. Стоян
71'
69'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
68'
Замена
И. Абате
️️️️
А. Конти
62'
Замена
А. Силва
️️️️
П. Кутроне
59'
Желтая карточка
М. Локателли
Замена
А. Налини
️️️️
М. Роден
56'
24'
ГОЛ! 0:3!
Сусо
Пас отдал
П. Кутроне
18'
ГОЛ! 0:2!
П. Кутроне
Пас отдал
Сусо
9'
Желтая карточка
П. Кутроне
Замена
Н. Дюсенн
️️️️
М. Тротта
8'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Кессье
Красная карточка
Ф. Чеккерини
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Маркус Роден
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
3-4-3
21
Кордас
11
Чеккерини
6
Кабрера
19
Фараони
7
Роден
87
Мартелла
51
Барберис
24
Тонев
8
Стоян
17
Будимир
29
Тротта
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
13
Конти
37
Мусаккио
19
Бонуччи
13
Родригес
5
Локателли
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
16
Борини
10
Кутроне
29
Тротта
3
Дюсенн
3
Дюсенн
29
Тротта
8
Стоян
22
Иско
22
Иско
8
Стоян
7
Роден
7
Налини
7
Налини
7
Роден
13
Конти
20
Абате
20
Абате
13
Конти
5
Локателли
4
Маури
4
Маури
5
Локателли
10
Кутроне
19
Силва
19
Силва
10
Кутроне
Остались в запасе
Кротоне
Милан
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Кротоне - Милан
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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