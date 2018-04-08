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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Болонья
Кротоне - Болонья: обзор матча 08 апреля 2018
Кротоне
08.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
25'
Сими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Болонья
86'
Желтая карточка
Б. Джемаили
86'
Желтая карточка
С. Де Майо
Желтая карточка
Р. Мандрагора
74'
Желтая карточка
М. Капуано
48'
44'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
42'
Желтая карточка
В. Торосидис
ГОЛ! 1:0!
Сими
Пас отдал
А. Стоян
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
3-4-3
21
Кордас
19
Капуано
11
Чеккерини
19
Фараони
11
Риччи
87
Мартелла
45
Мандрагора
51
Барберис
9
Сими
8
Стоян
29
Тротта
4-1-2-2-1
83
Миранте
22
Хеландер
87
Де Майо
35
Торосидис
25
Масина
5
Пульгар
30
Донса
15
Поли
90
Верди
29
Ди Франческо
8
Паласио
Остались в запасе
Кротоне
Болонья
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Кротоне - Болонья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
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