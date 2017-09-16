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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Интер
Кротоне - Интер: обзор матча 16 сентября 2017
Кротоне
16.09.2017, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 2
Завершен
Интер
82'
М. Шкриньяр
90+3'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Интер
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
И. Перишич
Пас отдал
Ж. Мариу
90'
+1
Желтая карточка
А. Кандрева
Желтая карточка
А. Кордас
82'
82'
ГОЛ! 0:1!
М. Шкриньяр
40'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3-5-2
21
Кордас
15
Айети
31
Сампиризи
11
Чеккерини
87
Мартелла
7
Роден
45
Мандрагора
51
Барберис
24
Тонев
8
Стоян
17
Будимир
4-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
14
Шкриньяр
29
Дальберт
87
Кандрева
23
Мариу
6
Валеро
21
Гальярдини
14
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Кротоне
Интер
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Кротоне - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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