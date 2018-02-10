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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Аталанта
Кротоне - Аталанта: обзор матча 10 февраля 2018
Кротоне
10.02.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
80'
Р. Мандрагора
88'
Х. Луис Паломино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Аталанта
Желтая карточка
А. Налини
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Паломино
85'
Желтая карточка
Р. Толой
Желтая карточка
Д. Фараони
83'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мандрагора
80'
Желтая карточка
А. Будимир
76'
Желтая карточка
М. Капуано
52'
35'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
3-4-3
21
Кордас
19
Капуано
11
Чеккерини
19
Фараони
51
Барберис
50
Бенали
87
Мартелла
45
Мандрагора
7
Налини
17
Будимир
29
Тротта
3-3-1-3
1
Бериша
5
Масиелло
19
Паломино
2
Толой
33
Хатебур
15
де Рон
37
Спинаццола
4
Кристанте
37
Петанья
72
Иличич
14
Корнелиус
Остались в запасе
Кротоне
Аталанта
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кротоне - Аталанта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
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