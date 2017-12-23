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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кротоне
Лацио - Кротоне: обзор матча 23 декабря 2017
Лацио
23.12.2017, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
4 : 0
Завершен
Кротоне
56'
Д. Лукаку
78'
Ч. Иммобиле
86'
С. Лулич
89'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кротоне
ГОЛ! 4:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Пароло
89'
ГОЛ! 3:0!
С. Лулич
Пас отдал
Ф. Андерсон
86'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Лулич
78'
74'
Желтая карточка
А. Будимир
69'
Желтая карточка
А. Айети
ГОЛ! 1:0!
Д. Лукаку
Пас отдал
Ч. Иммобиле
56'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
4-3-1-1
11
Мургиа
4
Патрик
6
де Врей
13
Уоллес
77
Марушич
16
Пароло
94
Лукаку
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
3-4-3
21
Кордас
11
Чеккерини
15
Айети
31
Сампиризи
45
Мандрагора
51
Барберис
7
Роден
87
Мартелла
8
Стоян
29
Тротта
17
Будимир
Остались в запасе
Лацио
Кротоне
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Лацио - Кротоне
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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