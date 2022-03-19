Андрей Потапов - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Потапов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1999 (24 года)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Потапов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1999 (24 года)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|18
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|70' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:3
|Акрон (Тольятти)
|15.05.2022
|46' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:2
|Акрон (Тольятти)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|30.04.2022
|82' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|16.04.2022
|60' -90'
|Кубань (Краснодар)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|10.04.2022
|77' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:2
|Акрон (Тольятти)
|02.04.2022
|70' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|26.03.2022
|66' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Акрон (Тольятти)
|87'
|19.03.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Велес (Москва)
|27.11.2021
|72' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:3
|Оренбург (Оренбург)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:3
|Томь (Томск)
|73'
|17.11.2021
|85' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|13.11.2021
|77' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|06.11.2021
|58' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Металлург Л (Липецк)
|31.10.2021
|76' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|13.10.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|09.10.2021
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|29.09.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|4:1
|Енисей (Красноярск)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|15.09.2021
|87' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|11.09.2021
|79' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Акрон (Тольятти)
|05.09.2021
|62' -89'
|Акрон (Тольятти)
|1:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|29.08.2021
|61' -89'
|Велес (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Акрон (Тольятти)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|31.07.2021
|83' -89'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|25.07.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|17.07.2021
|73' -88'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|10.07.2021
|1' -89'
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)