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Андрей Потапов
Статистика
Андрей Потапов - статистика
Завершил карьеру
26 января 1999 (27)
#88 | Полузащитник
179 см | 69 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
21.05.2022
Акрон
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
4 : 1
07.05.2022
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2 : 2
30.04.2022
Акрон
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0 : 1
23.04.2022
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Кубань
2 : 0
16.04.2022
Акрон
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Енисей
3 : 2
10.04.2022
Акрон
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1 : 0
02.04.2022
Краснодар-2
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
1 : 2
26.03.2022
Акрон
66' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1 : 0
19.03.2022
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
0 : 0
12.03.2022
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
1 : 1
06.03.2022
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Акрон
0 : 3
27.11.2021
Оренбург
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
3 : 3
21.11.2021
Томь
Был в запасе
73'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
2 : 0
17.11.2021
Факел
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
2 : 0
13.11.2021
Акрон
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Акрон
2 : 0
06.11.2021
Металлург Л
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1 : 0
31.10.2021
Акрон
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
2 : 1
23.10.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
17.10.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
2 : 1
13.10.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-2
0 : 1
09.10.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Акрон
4 : 1
29.09.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Акрон
1 : 0
25.09.2021
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Краснодар-2
2 : 0
19.09.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Акрон
0 : 0
15.09.2021
КАМАЗ
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Ротор
1 : 2
11.09.2021
Акрон
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Акрон
1 : 3
05.09.2021
Нефтехимик
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Велес
1 : 1
29.08.2021
Акрон
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
1 : 0
21.08.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
2 : 1
15.08.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Факел
1 : 0
08.08.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Акрон
0 : 0
31.07.2021
Балтика
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Металлург Л
2 : 2
25.07.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Акрон
1 : 0
17.07.2021
Волгарь
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Акрон
1 : 2
10.07.2021
СКА-Хабаровск
1' - 90'
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