Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андрей Потапов - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Потапов
    Команда Знамя Труда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 января 1999 (24 года)
    Рост 179
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 18 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 70' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:3 Акрон (Тольятти)
    15.05.2022 46' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:2 Акрон (Тольятти)
    07.05.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 4:1 Текстильщик (Иваново)
    30.04.2022 82' -90' Алания (Владикавказ) 2:2 Акрон (Тольятти)
    23.04.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    16.04.2022 60' -90' Кубань (Краснодар) 2:0 Акрон (Тольятти)
    10.04.2022 77' -90' Енисей (Красноярск) 3:2 Акрон (Тольятти)
    02.04.2022 70' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    26.03.2022 66' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Акрон (Тольятти)
    87'
    19.03.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Ротор (Волгоград)
    12.03.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 Акрон (Тольятти)
    06.03.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:1 Велес (Москва)
    27.11.2021 72' -90' Акрон (Тольятти) 0:3 Оренбург (Оренбург)
    21.11.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 3:3 Томь (Томск)
    73'
    17.11.2021 85' -90' Акрон (Тольятти) 2:0 Факел (Воронеж)
    13.11.2021 77' -90' Балтика (Калининград) 2:0 Акрон (Тольятти)
    06.11.2021 58' -90' Акрон (Тольятти) 2:0 Металлург Л (Липецк)
    31.10.2021 76' -90' Волгарь (Астрахань) 1:0 Акрон (Тольятти)
    23.10.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    17.10.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:2 Акрон (Тольятти)
    13.10.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:1 Алания (Владикавказ)
    09.10.2021 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 0:1 Акрон (Тольятти)
    29.09.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 4:1 Енисей (Красноярск)
    25.09.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:0 Торпедо (Москва)
    19.09.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 2:0 Акрон (Тольятти)
    15.09.2021 87' -90' Акрон (Тольятти) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    11.09.2021 79' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Акрон (Тольятти)
    05.09.2021 62' -89' Акрон (Тольятти) 1:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
    29.08.2021 61' -89' Велес (Москва) 1:1 Акрон (Тольятти)
    21.08.2021 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:0 Акрон (Тольятти)
    15.08.2021 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Акрон (Тольятти)
    08.08.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Акрон (Тольятти)
    31.07.2021 83' -89' Акрон (Тольятти) 0:0 Балтика (Калининград)
    25.07.2021 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 2:2 Акрон (Тольятти)
    17.07.2021 73' -88' Акрон (Тольятти) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    10.07.2021 1' -89' Акрон (Тольятти) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    • Читайте нас: 
    11