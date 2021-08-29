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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Акрон
Велес - Акрон: обзор матча 29 августа 2021
Велес
29.08.2021, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
65'
Д. Тарасов
11'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Акрон
81'
Замена
А. Нестеров
️️️️
В. Бабаев
80'
Замена
И. Чудин
️️️️
М. Палиенко
79'
Вторая желтая
И. Рогач
Желтая карточка
А. Вульфов
72'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
А. Осипов
72'
71'
Желтая карточка
К. Савичев
67'
Вторая желтая
Д. Сагуткин
ГОЛ! 1:1!
Д. Тарасов
65'
Замена
А. Вульфов
️️️️
В. Кабахидзе
64'
63'
Желтая карточка
И. Рогач
Замена
Д. Тарасов
️️️️
К. Кертанов
63'
61'
Замена
А. Потапов
️️️️
В. Азаров
61'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
55'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
Замена
Ф. Стаменкович
️️️️
С. Абдуллахи
55'
38'
Желтая карточка
В. Азаров
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Базелюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Владлен Бабаев
АП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Велес
16
Даниил Власов
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
96
Александр Вульфов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
1-3-2-2-2
1
Граб
34
Макеев
8
Майга
5
Осипов
95
Бацуев
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
18
Кертанов
21
Галоян
17
Лопатин
11
Смит
4-3-2
13
Волков
4
Савичев
3
Сагуткин
58
Зуев
4
Рогач
18
Килин
99
Палиенко
11
Бабаев
10
Базелюк
99
Азаров
18
Кабахидзе
96
Вульфов
96
Вульфов
18
Кабахидзе
5
Осипов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
5
Осипов
17
Абдуллахи
5
Стаменкович
5
Стаменкович
17
Абдуллахи
18
Кертанов
23
Тарасов
23
Тарасов
18
Кертанов
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
11
Бабаев
2
Нестеров
2
Нестеров
11
Бабаев
99
Азаров
88
Потапов
88
Потапов
99
Азаров
99
Палиенко
27
Чудин
27
Чудин
99
Палиенко
Остались в запасе
Велес
Акрон
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
16
Даниил Власов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
17
Артур Газданов
ЛВ
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
16
Даниил Власов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Остались в запасе
17
Артур Газданов
ЛВ
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Велес - Акрон
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
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