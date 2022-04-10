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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Акрон
Енисей - Акрон: обзор матча 10 апреля 2022
Енисей
10.04.2022, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 2
Завершен
Акрон
43'
В. Кичин (П)
60'
Н. Глушков
90+1'
И. Молтенинов
57'
М. Палиенко
70'
И. Рогач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Акрон
90'
+6
Желтая карточка
С. Волков
Желтая карточка
М. Бевеев
90'
+6
Замена
Д. Самойлов
️️️️
Е. Иванов
90'
+4
Желтая карточка
И. Молтенинов
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
И. Молтенинов
90'
+1
Вторая желтая
А. Зотов
87'
Желтая карточка
Х. Феррейра
79'
77'
Замена
А. Потапов
️️️️
В. Азаров
76'
Желтая карточка
А. Делькин
71'
Замена
А. Делькин
️️️️
И. Чудин
70'
ГОЛ! 2:2!
И. Рогач
Желтая карточка
А. Зотов
66'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Канаплин
62'
ГОЛ! 2:1!
Н. Глушков
60'
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Палиенко
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Окладников
46'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Н. Марков
46'
46'
Замена
К. Гираев
️️️️
А. Килин
46'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Д. Сасин
45'
+1
Желтая карточка
К. Савичев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Кичин
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Опарин
2
Кичин
33
Феррейра
90
Шакуро
13
Марков
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
19
Глушков
75
Окладников
8
Канаплин
3-2-1-3-1
13
Волков
4
Рогач
58
Зуев
3
Сагуткин
4
Савичев
23
Чистяков
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
77
Сасин
99
Азаров
13
Марков
22
Бевеев
22
Бевеев
13
Марков
75
Окладников
21
Раздорских
21
Раздорских
75
Окладников
8
Иванов
77
Самойлов
77
Самойлов
8
Иванов
8
Канаплин
84
Молтенинов
84
Молтенинов
8
Канаплин
18
Килин
9
Гираев
9
Гираев
18
Килин
99
Азаров
88
Потапов
88
Потапов
99
Азаров
77
Сасин
10
Базелюк
10
Базелюк
77
Сасин
27
Чудин
90
Делькин
90
Делькин
27
Чудин
Остались в запасе
Енисей
Акрон
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
12
Владимир Марухин
ЛФ
63
Александр Босов
ПВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
12
Владимир Марухин
ЛФ
63
Александр Босов
ПВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Енисей - Акрон
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Рустам Равилов (Саранск)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Центральный
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