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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Факел
Акрон - Факел: обзор матча 17 ноября 2021
Акрон
17.11.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 0
Завершен
Факел
13'
К. Базелюк (П)
84'
К. Гираев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Факел
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Делькин
85'
Замена
А. Потапов
️️️️
М. Палиенко
85'
ГОЛ! 2:0!
К. Гираев
84'
79'
Желтая карточка
А. Никитин
77'
Замена
А. Кулишев
️️️️
О. Дмитриев
75'
Желтая карточка
А. Мендель
Замена
В. Марухин
️️️️
А. Босов
72'
Желтая карточка
М. Палиенко
64'
64'
Желтая карточка
О. Дмитриев
64'
Замена
А. Разборов
️️️️
Х. Аппаев
64'
Замена
А. Никитин
️️️️
В. Мастерной
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
63'
Замена
И. Рогач
️️️️
Д. Сагуткин
63'
Желтая карточка
А. Делькин
57'
49'
Желтая карточка
Р. Магаль
40'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Шаваев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Базелюк
13'
12'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
55
Джео Данни Экра
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Факел
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
3-1-3-3
13
Волков
58
Зуев
3
Сагуткин
4
Савичев
27
Чудин
63
Босов
99
Палиенко
18
Килин
90
Делькин
55
Экра
10
Базелюк
3-3-2-2
71
Свинов
2
Черов
4
Дашаев
39
Пейчинович
71
Мастерной
8
Мендель
28
Магаль
8
Шаваев
99
Акбашев
14
Аппаев
21
Максимов
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
63
Босов
12
Марухин
12
Марухин
63
Босов
3
Сагуткин
4
Рогач
4
Рогач
3
Сагуткин
99
Палиенко
88
Потапов
88
Потапов
99
Палиенко
90
Делькин
99
Азаров
99
Азаров
90
Делькин
Дмитриев
32
Кулишев
32
Кулишев
Дмитриев
8
Шаваев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
8
Шаваев
71
Мастерной
7
Никитин
7
Никитин
71
Мастерной
14
Аппаев
7
Разборов
7
Разборов
14
Аппаев
Остались в запасе
Акрон
Факел
17
Артур Газданов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
17
Артур Газданов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Акрон - Факел
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
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