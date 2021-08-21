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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Акрон
Оренбург - Акрон: обзор матча 21 августа 2021
Оренбург
21.08.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
58'
А. Малых
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Акрон
Замена
А. Ойеволе
️️️️
А. Корян
90'
+1
86'
Замена
А. Килин
️️️️
М. Палиенко
Замена
В. Писарский
️️️️
А. Диалло
73'
71'
Замена
А. Газданов
️️️️
В. Азаров
Желтая карточка
М. Сиваков
65'
63'
Замена
В. Марухин
️️️️
Н. Чистяков
63'
Замена
К. Гираев
️️️️
М. Майрович
63'
Замена
И. Чудин
️️️️
А. Делькин
59'
Желтая карточка
В. Азаров
ГОЛ! 1:0!
А. Малых
58'
Замена
А. Эктов
️️️️
Н. Прудников
46'
Замена
А. Миронов
️️️️
Н. Титков
46'
Замена
С. Бреев
️️️️
Д. Фамейе
26'
Желтая карточка
А. Диалло
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Кеняйкин
30
Стаматов
3
Гойкович
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
18
Титков
77
Корян
11
Прудников
7
Фамейе
91
Диалло
3-2-1-1-3
13
Волков
4
Рогач
3
Сагуткин
58
Зуев
4
Савичев
23
Чистяков
7
Песегов
99
Палиенко
10
Майрович
90
Делькин
99
Азаров
77
Корян
58
Ойеволе
58
Ойеволе
77
Корян
91
Диалло
77
Писарский
77
Писарский
91
Диалло
11
Прудников
15
Эктов
15
Эктов
11
Прудников
18
Титков
8
Миронов
8
Миронов
18
Титков
7
Фамейе
23
Бреев
23
Бреев
7
Фамейе
23
Чистяков
12
Марухин
12
Марухин
23
Чистяков
90
Делькин
27
Чудин
27
Чудин
90
Делькин
10
Майрович
9
Гираев
9
Гираев
10
Майрович
99
Азаров
17
Газданов
17
Газданов
99
Азаров
99
Палиенко
18
Килин
18
Килин
99
Палиенко
Остались в запасе
Оренбург
Акрон
57
Евгений Болотов
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
6
Савелий Козлов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
12
Даниил Колесников
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
63
Александр Босов
ПВ
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
57
Евгений Болотов
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
6
Савелий Козлов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
Остались в запасе
12
Даниил Колесников
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
63
Александр Босов
ПВ
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Оренбург - Акрон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Газовик
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