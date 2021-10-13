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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Алания
Акрон - Алания: обзор матча 13 октября 2021
Акрон
13.10.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 1
Завершен
Алания
66'
Д. Ефремов
90+1'
И. Зуев
12'
Д. Кобесов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Алания
ГОЛ! 2:1!
И. Зуев
90'
+1
Желтая карточка
А. Делькин
89'
Замена
И. Зуев
️️️️
И. Рогач
89'
Желтая карточка
И. Рогач
88'
Замена
Н. Чистяков
️️️️
А. Босов
85'
Замена
А. Газданов
️️️️
Д. Ефремов
85'
71'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Д. Кобесов
70'
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Засеев
70'
Замена
А. Хабалов
️️️️
Р. Сосранов
ГОЛ! 1:1!
Д. Ефремов
66'
Замена
А. Делькин
️️️️
К. Базелюк
64'
Замена
В. Азаров
️️️️
М. Палиенко
64'
59'
Замена
️️️️
И. Машуков
Желтая карточка
К. Савичев
38'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кобесов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
63
Александр Босов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
3-2-3-2
13
Волков
4
Рогач
3
Сагуткин
4
Савичев
27
Чудин
7
Песегов
22
Ефремов
99
Палиенко
18
Килин
10
Базелюк
63
Босов
4-2-1-2-1
25
Солдатенко
15
Кочиев
5
Багаев
15
Сосранов
19
Бутаев
13
Засеев
10
Кобесов
80
Хосонов
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
14
Машуков
22
Ефремов
17
Газданов
17
Газданов
22
Ефремов
63
Босов
23
Чистяков
23
Чистяков
63
Босов
4
Рогач
58
Зуев
58
Зуев
4
Рогач
10
Базелюк
90
Делькин
90
Делькин
10
Базелюк
99
Палиенко
99
Азаров
99
Азаров
99
Палиенко
10
Кобесов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
10
Кобесов
15
Сосранов
15
Хабалов
15
Хабалов
15
Сосранов
13
Засеев
8
Хугаев
8
Хугаев
13
Засеев
Остались в запасе
Акрон
Алания
9
Карим Гираев
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
12
Даниил Колесников
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
12
Даниил Колесников
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Акрон - Алания
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
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