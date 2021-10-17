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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Акрон
Текстильщик - Акрон: обзор матча 17 октября 2021
Текстильщик
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 2
Завершен
Акрон
16'
А. Губочкин
89'
Т. Аванесян
6'
Д. Ефремов
70'
В. Азаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Акрон
ГОЛ! 2:2!
Т. Аванесян
89'
85'
Замена
В. Марухин
️️️️
А. Босов
Замена
Х. Машуков
️️️️
В. Карпов
83'
Замена
Т. Аванесян
️️️️
В. Стеклов
81'
Замена
М. Сидоров
️️️️
Л. Н'Диайе
81'
Желтая карточка
А. Хрипков
75'
70'
ГОЛ! 1:2!
В. Азаров
68'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
68'
Замена
️️️️
Д. Ефремов
54'
Замена
В. Азаров
️️️️
Е. Песегов
Желтая карточка
С. Обивалин
49'
Желтая карточка
Г. Гогричиани
36'
Желтая карточка
А. Губочкин
29'
27'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
ГОЛ! 1:1!
А. Губочкин
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ефремов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
81
Максим Сидоров
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛФ
77
Станислав Библик
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-2-2-2
1
Смирнов
90
Хрипков
95
Губочкин
88
Обивалин
62
Карпов
20
Стеклов
7
Горюшкин
11
Пруцев
9
Мосейчук
97
Гогричиани
11
Н'Диайе
3-2-3-2
13
Волков
4
Савичев
3
Сагуткин
58
Зуев
7
Песегов
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
63
Босов
10
Базелюк
22
Ефремов
11
Н'Диайе
81
Сидоров
81
Сидоров
11
Н'Диайе
62
Карпов
0
Машуков
0
Машуков
62
Карпов
20
Стеклов
59
Аванесян
59
Аванесян
20
Стеклов
63
Босов
12
Марухин
12
Марухин
63
Босов
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
7
Песегов
99
Азаров
99
Азаров
7
Песегов
Остались в запасе
Текстильщик
Акрон
7
Александр Шленкин
ЦФ
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Илья Шведюк
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Максим Едапин
ВР
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Артур Газданов
ЛВ
4
Иван Рогач
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
50
Никита Гойло
ВР
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
7
Александр Шленкин
ЦФ
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Илья Шведюк
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Максим Едапин
ВР
77
Максим Бачинский
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Артур Газданов
ЛВ
4
Иван Рогач
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
50
Никита Гойло
ВР
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Текстильщик - Акрон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Текстильщик
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