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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Текстильщик
Акрон - Текстильщик: обзор матча 07 мая 2022
Акрон
07.05.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
4 : 1
Завершен
Текстильщик
11'
И. Чудин
45'
А. Килин
69'
В. Марухин
72'
К. Базелюк
34'
Г. Гогричиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Текстильщик
88'
Замена
Д. Хусаинов
️️️️
В. Сергеев
83'
Замена
М. Бачинский
️️️️
А. Шленкин
Замена
Н. Чистяков
️️️️
А. Килин
82'
Замена
️️️️
В. Марухин
79'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
К. Базелюк
78'
Замена
А. Делькин
️️️️
К. Гираев
78'
78'
Замена
А. Сметанкин
️️️️
Х. Машуков
ГОЛ! 4:1!
К. Базелюк
72'
ГОЛ! 3:1!
В. Марухин
69'
59'
Желтая карточка
Х. Машуков
Желтая карточка
И. Чудин
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Килин
45'
34'
ГОЛ! 1:1!
Г. Гогричиани
ГОЛ! 1:0!
И. Чудин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Текстильщик
96
Александр Миронов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
81
Максим Сидоров
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Текстильщик
95
Александр Маслов
ВР
1
Алексей Смирнов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
22
Егор Вербин
ОП
5
Александр Сметанкин
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
3-1-2-4
13
Волков
4
Рогач
58
Зуев
4
Савичев
27
Чудин
99
Палиенко
18
Килин
12
Марухин
10
Базелюк
99
Азаров
9
Гираев
3-1-1-2-3
96
Миронов
19
Косицин
90
Хрипков
23
Макушкин
7
Шведюк
0
Машуков
9
Мосейчук
81
Сидоров
97
Гогричиани
7
Шленкин
14
Сергеев
10
Базелюк
11
Кожедуб
11
Кожедуб
10
Базелюк
18
Килин
23
Чистяков
23
Чистяков
18
Килин
9
Гираев
90
Делькин
90
Делькин
9
Гираев
0
Машуков
5
Сметанкин
5
Сметанкин
0
Машуков
7
Шленкин
77
Бачинский
77
Бачинский
7
Шленкин
14
Сергеев
9
Хусаинов
9
Хусаинов
14
Сергеев
Остались в запасе
Акрон
Текстильщик
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
24
Алил Магомедов
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
22
Егор Вербин
ОП
95
Александр Маслов
ВР
1
Алексей Смирнов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
24
Алил Магомедов
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Остались в запасе
22
Егор Вербин
ОП
95
Александр Маслов
ВР
1
Алексей Смирнов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Панов
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Акрон - Текстильщик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
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