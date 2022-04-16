Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Акрон
Кубань - Акрон: обзор матча 16 апреля 2022
Кубань
16.04.2022, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 0
Завершен
Акрон
77'
М. Сидоров
83'
А. Гурфов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Акрон
85'
Замена
А. Делькин
️️️️
М. Палиенко
84'
Желтая карточка
Д. Сасин
84'
Замена
А. Босов
️️️️
Н. Чистяков
ГОЛ! 2:0!
А. Гурфов
83'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Лаук
81'
ГОЛ! 1:0!
М. Сидоров
77'
77'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
Замена
А. Кулишев
️️️️
Н. Абдоков
69'
60'
Замена
Д. Сасин
️️️️
Д. Ефремов
60'
Замена
А. Потапов
️️️️
В. Азаров
Желтая карточка
М. Лаук
58'
Замена
М. Маркин
️️️️
И. Хомуха
46'
20'
Вторая желтая
Е. Бойцов
6'
Желтая карточка
Е. Бойцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
36
Азамат Гурфов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Кубань
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
90
Георгий Месхи
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
63
Александр Босов
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
3-2-2-2
1
Нестеренко
31
Большаков
5
Эдиев
22
Хомуха
81
Сидоров
22
Рыбин
36
Гурфов
41
Сапета
10
Лаук
99
Абдоков
3-2-3-2
13
Волков
4
Рогач
58
Зуев
23
Чистяков
68
Бойцов
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
22
Ефремов
99
Азаров
10
Базелюк
99
Абдоков
32
Кулишев
32
Кулишев
99
Абдоков
22
Хомуха
93
Маркин
93
Маркин
22
Хомуха
10
Лаук
32
Козлов
32
Козлов
10
Лаук
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
23
Чистяков
63
Босов
63
Босов
23
Чистяков
99
Азаров
88
Потапов
88
Потапов
99
Азаров
22
Ефремов
77
Сасин
77
Сасин
22
Ефремов
99
Палиенко
90
Делькин
90
Делькин
99
Палиенко
Остались в запасе
Кубань
Акрон
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
12
Владимир Марухин
ЛФ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Остались в запасе
12
Владимир Марухин
ЛФ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Кубань - Акрон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев
Алексей Ермилов
Делегат:
Максим Шаров
Инспектор:
Николай Объедков
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань
Акрон
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
Вчера, 19:59
5
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
Вчера, 18:58
13
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
Вчера, 19:59
5
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
Вчера, 18:58
13
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+