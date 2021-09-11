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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Акрон
Ротор - Акрон: обзор матча 11 сентября 2021
Ротор
11.09.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 2
Завершен
Акрон
71'
Б. Кавтарадзе
41'
К. Базелюк
45+1'
В. Марухин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Акрон
83'
Желтая карточка
В. Азаров
79'
Замена
А. Потапов
️️️️
И. Рогач
Замена
Р. Минаев
️️️️
Н. Кипиани
79'
79'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
ГОЛ! 1:2!
Б. Кавтарадзе
71'
63'
Замена
Е. Песегов
️️️️
М. Палиенко
Желтая карточка
Б. Кавтарадзе
61'
Замена
С. Серченков
️️️️
Ю. Бавин
59'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
И. Школик
59'
54'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Д. Ефремов
Желтая карточка
С. Макаров
48'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
В. Марухин
43'
Желтая карточка
К. Базелюк
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Базелюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
34
Никита Репин
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
63
Александр Босов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-2-2-1
96
Обухов
61
Голосов
28
Байрыев
14
Первушин
4
Бериашвили
6
Макаров
40
Бавин
20
Школик
7
Кипиани
7
Чуканов
9
Муллин
3-1-3-3
13
Волков
4
Савичев
58
Зуев
4
Рогач
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
22
Ефремов
10
Базелюк
99
Азаров
12
Марухин
40
Бавин
8
Серченков
8
Серченков
40
Бавин
20
Школик
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
20
Школик
7
Кипиани
77
Минаев
77
Минаев
7
Кипиани
22
Ефремов
11
Бабаев
11
Бабаев
22
Ефремов
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
99
Палиенко
7
Песегов
7
Песегов
99
Палиенко
4
Рогач
88
Потапов
88
Потапов
4
Рогач
Остались в запасе
Ротор
Акрон
24
Дмитрий Терновский
ВР
34
Никита Репин
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
17
Артур Газданов
ЛВ
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
77
Станислав Библик
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
34
Никита Репин
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
17
Артур Газданов
ЛВ
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
77
Станислав Библик
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Ротор - Акрон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Волгоград Арена
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