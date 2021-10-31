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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Акрон
Волгарь - Акрон: обзор матча 31 октября 2021
Волгарь
31.10.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
68'
Д. Лесников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Акрон
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Симонян
90'
+3
90'
+1
Замена
А. Нестеров
️️️️
М. Палиенко
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Юсупов
83'
76'
Замена
А. Потапов
️️️️
А. Делькин
ГОЛ! 1:0!
Д. Лесников
68'
61'
Замена
В. Азаров
️️️️
К. Базелюк
Желтая карточка
А. Павлишин
60'
Замена
Д. Лесников
️️️️
И. Стефанович
58'
Желтая карточка
И. Стефанович
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Артем Симонян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Максим Палиенко
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
24
Артем Погосов
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
77
Артур Карпов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
4-2-1-3
81
Смирнов
6
Печенкин
69
Козлов
3
Ведерников
4
Локтионов
8
Капленко
56
Демьянов
10
Симонян
23
Стефанович
10
Юсупов
43
Гилязетдинов
2-1-3-4
13
Волков
4
Рогач
58
Зуев
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
11
Бабаев
10
Базелюк
90
Делькин
63
Босов
22
Ефремов
10
Юсупов
24
Погосов
24
Погосов
10
Юсупов
10
Симонян
13
Бутенко
13
Бутенко
10
Симонян
23
Стефанович
17
Лесников
17
Лесников
23
Стефанович
99
Палиенко
2
Нестеров
2
Нестеров
99
Палиенко
90
Делькин
88
Потапов
88
Потапов
90
Делькин
10
Базелюк
99
Азаров
99
Азаров
10
Базелюк
Остались в запасе
Волгарь
Акрон
27
Даниил Горовых
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
7
Алексей Павлишин
ЦП
77
Артур Карпов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
12
Владимир Марухин
ЛФ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
27
Даниил Горовых
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
7
Алексей Павлишин
ЦП
77
Артур Карпов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
12
Владимир Марухин
ЛФ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Волгарь - Акрон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
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