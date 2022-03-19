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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Ротор
Акрон - Ротор: обзор матча 19 марта 2022
Акрон
19.03.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
51'
И. Рогач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Ротор
Замена
В. Марухин
️️️️
А. Делькин
86'
84'
Замена
С. Слепов
️️️️
А. Чуканов
Замена
Е. Бойцов
️️️️
В. Азаров
77'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
77'
74'
Желтая карточка
И. Мартынов
Желтая карточка
К. Савичев
69'
65'
Замена
И. Голосов
️️️️
Д. Пелих
ГОЛ! 1:0!
И. Рогач
51'
46'
Замена
С. Серченков
️️️️
Р. Минаев
27'
Замена
Н. Кипиани
️️️️
И. Улад Омар
23'
Желтая карточка
И. Улад Омар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
63
Александр Босов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
2-2-3-3
13
Волков
4
Рогач
4
Савичев
88
Потапов
27
Чудин
77
Сасин
99
Палиенко
63
Босов
90
Делькин
99
Азаров
10
Базелюк
4-1-2-1-2
96
Обухов
2
Пелих
3
Мартынов
28
Байрыев
8
Дудиев
6
Макаров
21
Махатадзе
11
Омар
7
Чуканов
99
Щеткин
77
Минаев
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
90
Делькин
12
Марухин
12
Марухин
90
Делькин
99
Азаров
68
Бойцов
68
Бойцов
99
Азаров
2
Пелих
61
Голосов
61
Голосов
2
Пелих
7
Чуканов
79
Слепов
79
Слепов
7
Чуканов
11
Омар
7
Кипиани
7
Кипиани
11
Омар
77
Минаев
8
Серченков
8
Серченков
77
Минаев
Остались в запасе
Акрон
Ротор
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
12
Даниил Колесников
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
55
Джео Данни Экра
ОП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
12
Даниил Колесников
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
55
Джео Данни Экра
ОП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Акрон - Ротор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Дмитрий Серебряков (Химки)
Делегат:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Кристалл
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