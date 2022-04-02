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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Краснодар-2
Акрон - Краснодар-2: обзор матча 02 апреля 2022
Акрон
02.04.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар-2
42'
В. Азаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Краснодар-2
Замена
Е. Бойцов
️️️️
Д. Сасин
80'
Замена
А. Делькин
️️️️
К. Базелюк
70'
Замена
А. Потапов
️️️️
В. Азаров
70'
69'
Желтая карточка
В. Самко
Замена
В. Марухин
️️️️
С. Кожедуб
55'
ГОЛ! 1:0!
В. Азаров
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
11
Олег Ознобихин
АП
3-1-3-3
13
Волков
4
Рогач
58
Зуев
4
Савичев
27
Чудин
11
Кожедуб
99
Палиенко
18
Килин
10
Базелюк
99
Азаров
77
Сасин
3-1-2-2-1
80
Кокарев
32
Пивоваров
44
Сухорученко
28
Жилкин
88
Кратков
17
Кокоев
56
Рейхмен
20
Халназаров
70
Самко
81
Сабуа
11
Кожедуб
12
Марухин
12
Марухин
11
Кожедуб
77
Сасин
68
Бойцов
68
Бойцов
77
Сасин
99
Азаров
88
Потапов
88
Потапов
99
Азаров
10
Базелюк
90
Делькин
90
Делькин
10
Базелюк
Остались в запасе
Акрон
Краснодар-2
63
Александр Босов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
12
Даниил Колесников
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
11
Олег Ознобихин
АП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
63
Александр Босов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
12
Даниил Колесников
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
11
Олег Ознобихин
АП
Главный тренер
Виталий Панов
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Акрон - Краснодар-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
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2 : 3
16.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Пустовойтова
(Москва)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Денис Петров (Астрахань)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
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