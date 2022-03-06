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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Велес
Акрон - Велес: обзор матча 06 марта 2022
Акрон
06.03.2022, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 1
Завершен
Велес
25'
К. Базелюк
48'
Г. Саркисян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Велес
Замена
И. Зуев
️️️️
Е. Бойцов
90'
+1
Замена
А. Делькин
️️️️
М. Палиенко
84'
83'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
67'
Замена
И. Логуа
️️️️
Г. Саркисян
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
64'
Замена
Д. Сасин
️️️️
В. Азаров
64'
50'
Желтая карточка
Д. Прищепа
48'
ГОЛ! 1:1!
Г. Саркисян
ГОЛ! 1:0!
К. Базелюк
25'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Акрон
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
89
Темур Джикия
ЦФ
7
Ираклий Логуа
ЦФ
4-2-2-2
13
Волков
23
Чистяков
4
Рогач
3
Сагуткин
4
Савичев
27
Чудин
68
Бойцов
99
Палиенко
18
Килин
10
Базелюк
99
Азаров
4-1-1-3-1
96
Кузнецов
34
Макеев
24
Кахидзе
2
Михайленко
35
Прищепа
8
Майга
18
Кабахидзе
95
Воробьев
18
Кертанов
21
Галоян
99
Саркисян
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
68
Бойцов
58
Зуев
58
Зуев
68
Бойцов
99
Азаров
77
Сасин
77
Сасин
99
Азаров
99
Палиенко
90
Делькин
90
Делькин
99
Палиенко
99
Саркисян
7
Логуа
7
Логуа
99
Саркисян
Остались в запасе
Акрон
Велес
12
Владимир Марухин
ЛФ
63
Александр Босов
ПВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Остались в запасе
12
Владимир Марухин
ЛФ
63
Александр Босов
ПВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Остались в запасе
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Главный тренер
Денис Бушуев
Статистика матча Акрон - Велес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кристалл
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