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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - СКА-Хабаровск
Акрон - СКА-Хабаровск: обзор матча 10 июля 2021
Акрон
10.07.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
33'
Д. Караев
44'
Д. Караев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - СКА-Хабаровск
90'
+1
Замена
В. Кольцов
️️️️
М. Мартусевич
90'
+1
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Смирнов
83'
Желтая карточка
Д. Литвин
82'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Караев
82'
Замена
В. Илик
️️️️
А. Галимов
Желтая карточка
М. Майрович
80'
Желтая карточка
А. Нестеров
77'
Замена
А. Нестеров
️️️️
А. Делькин
69'
Замена
️️️️
А. Газданов
61'
Замена
А. Босов
️️️️
Н. Чистяков
55'
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Караев
Желтая карточка
К. Базелюк
40'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Караев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Хомич
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
63
Александр Босов
ПВ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
53
Василий Илик
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Кольцов
ОП
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-1-2-1-3
50
Гойло
23
Чистяков
58
Зуев
4
Савичев
7
Герюгов
27
Чудин
88
Потапов
17
Газданов
10
Майрович
10
Базелюк
90
Делькин
4-1-1-1-3
1
Хомич
17
Фомин
25
Эмерсон
3
Литвин
96
Смирнов
33
Квеквескири
24
Мартусевич
27
Галимов
11
Носов
91
Булия
10
Караев
23
Чистяков
63
Босов
63
Босов
23
Чистяков
90
Делькин
2
Нестеров
2
Нестеров
90
Делькин
24
Мартусевич
8
Кольцов
8
Кольцов
24
Мартусевич
96
Смирнов
10
Никифоров
10
Никифоров
96
Смирнов
27
Галимов
53
Илик
53
Илик
27
Галимов
10
Караев
11
Брагин
11
Брагин
10
Караев
Остались в запасе
Акрон
СКА-Хабаровск
7
Сефер Эмини
ЦП
12
Даниил Колесников
ВР
11
Владлен Бабаев
АП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
10
Юрий Першин
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
7
Сефер Эмини
ЦП
12
Даниил Колесников
ВР
11
Владлен Бабаев
АП
Остались в запасе
10
Юрий Першин
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Акрон - СКА-Хабаровск
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
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