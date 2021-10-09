Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Акрон
Спартак-2 - Акрон: обзор матча 09 октября 2021
Спартак-2
09.10.2021, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
27'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Акрон
76'
Замена
И. Зуев
️️️️
Д. Сагуткин
70'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
64'
Желтая карточка
А. Делькин
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
И. Голятов
63'
46'
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Азаров
46'
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Газданов
Замена
Н. Генчу
️️️️
Н. Толстопятов
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Базелюк
Желтая карточка
И. Агапов
20'
18'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
55
Джео Данни Экра
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
44
Николай Генчу
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
3-1-1-3-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
14
Агапов
65
Толстопятов
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
21
Мельников
7
Шильцов
9
Оганесян
17
Голятов
2-1-3-4
13
Волков
4
Рогач
3
Сагуткин
7
Песегов
18
Килин
99
Палиенко
17
Газданов
10
Базелюк
99
Азаров
55
Экра
63
Босов
65
Толстопятов
44
Генчу
44
Генчу
65
Толстопятов
17
Голятов
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
17
Голятов
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
17
Газданов
11
Бабаев
11
Бабаев
17
Газданов
3
Сагуткин
58
Зуев
58
Зуев
3
Сагуткин
99
Азаров
90
Делькин
90
Делькин
99
Азаров
Остались в запасе
Спартак-2
Акрон
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
23
Никита Ходорченко
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
12
Даниил Колесников
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
23
Никита Ходорченко
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
12
Даниил Колесников
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Спартак-2 - Акрон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Акрон
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
Вчера, 19:59
5
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
Вчера, 18:58
13
В «Спартаке» объяснили перевод одного из игроков во вторую команду
Вчера, 11:06
9
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
В «Спартаке» объяснили перевод одного из игроков во вторую команду
Вчера, 11:06
9
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
Вчера, 19:59
5
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
Вчера, 18:58
13
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+